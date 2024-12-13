Osmaniye'de Eşi Katledildi

Osmaniye'de karısını boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'ta oturan Şahin K, polis merkezine giderek, eşi Hayriye K'yi boğarak öldürdüğünü söyledi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evde kadının cesedini buldu.
Hayriye K'nin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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