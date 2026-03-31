Osmaniye\'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'de kağıt ve karton üretimi yapılan farikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi. Yangın nedeniyle fabrikanın sacdan yapılma çatısının çöktüğü, büyük ölçüde hasarın meydana geldiği belirtildi.