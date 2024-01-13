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Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı

Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen Kenan S., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı
13.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Kenan S'nin saklandığı evi belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı - Son Dakika
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