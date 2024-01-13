Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Kenan S'nin saklandığı evi belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.