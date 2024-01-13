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Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Kenan S'nin saklandığı evi belirledi.
Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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