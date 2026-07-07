Osmaniye'de Geleneksel Buğday Hasadı - Son Dakika
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Osmaniye'de Geleneksel Buğday Hasadı

07.07.2026 10:21
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Osmaniye'nin yüksek rakımlı köylerinde, eğimli arazilerde çiftçiler orakla buğday hasadı yapıyor.

OSMANİYE'nin yüksek rakımlı köylerinde çiftçiler, biçerdöverlerin giremediği eğimli arazilerde geleneksel yöntemlerden orakla buğday hasadı yapıyor.

Kentteki yüksek rakımlı köylerde buğday hasadı başladı. Dağlık ve engebeli arazilerde yer alan tarlalara tarım makineleri giremediği için çiftçiler, imece usulüyle orakla ekin biçiyor. Biçilen buğdaylar daha sonra bir alanda toplanarak patoz makinesinde harman ediliyor. Elde edilen saman ise kış aylarında hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

'MAKİNELERLE BİÇİLİNCE ZAYİAT FAZLA OLUYOR'

Bahçe ilçesinde buğday yetiştiren çiftçi Fatih Akdenizli, köyün coğrafi yapısı nedeniyle modern tarım ekipmanlarından yeterince faydalanamadıklarını belirterek, "Köyümüze yapısı itibarıyla biçerdöver giremediği için hasadı orakla, beden gücümüzle yapıyoruz. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle ekinlerimiz zarar gördü. Makinelerin girdiği yerlerde ekin yüksekten biçildiği için saman zayiatı da fazla oluyor. Orakla hasat yaptığımızda ise samandan da kazanç sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kent merkezine yakın bölgelerde bulunan ve biçerdöverlerin girebildiği tarlalarda ise buğday hasadı modern tarım makineleriyle gerçekleştirildi. Bu alanlardaki hasat çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Haber – Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Geleneksel Buğday Hasadı - Son Dakika

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