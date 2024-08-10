Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
İlçedeki bir mermer işletme sahasında A.S. idaresindeki greyder devrildi.
A.S'nin devrilen greyderin altında kaldığını gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi, A.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de greyder kazası: Operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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