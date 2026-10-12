Osmaniye\'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.C. idaresindeki hafif ticari araç, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, F.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki E.T, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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