Osmaniye\'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Adnan Menderes Bulvarı'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin ambulanslarıyla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AJK 40 plakalı otomobil ile 20 EG 969 plakalı otomobil, Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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