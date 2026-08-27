Osmaniye'de İş Yeri Yangını
Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, hasar oluştu.
Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir iş yerinden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de İş Yeri Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?