Osmaniye'de dükkanında kaçak ve sahte içki ele geçirilen iş yeri sahibi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki M.K'ye ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 39 şişe gümrük kaçağı içki ile 5,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.
İş yeri sahibi M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?