Osmaniye'de kadın esnaflar konteyner kentte hayata tutunmaya devam ediyor
OSMANİYE - Osmaniye'de iş yerleri ve evleri yıkılan kadın esnaflar konteynır kentte oluşturulan dükkanlarda hayata tutunmaya devam ediyor.
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de iş yerleri evleri yıkılan esnafın yaralarının sarılması için çeşitli noktalara konteyner çarşılar kuruldu. Osmaniye Karaçay konteyner kente hem barınma hem iş imkanlarına ulaşan kadın esnaflar hem yaşadıkları acı günleri geride bırakmaya hem de ekonomik kayıpları gidermeye çalışıyor.
Zor zamanlar geçirdiklerini ama ayakta durmaya çalıştıklarını söyleyen Zeliha Akçan Bilir, "Depremden dolayı evimiz ve işyerimiz yıkıldığı için konteyner kente yaşamaktayım. Burada kendime yeni bir işyeri gözlemeci dükkanı açtım. Burada yaşam şartları zor ama biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. İnsanlara yardımcı olarak hem maddi anlamda hem de psikolojik anlamda insanlara yardımcı olmaya çalışarak kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir kadın olarak ayakta durmak zorundayım, direnmek zorundayım, çalışmak zorundayım çalışaraktan kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmadan ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz sabah 6'da gelip akşam 11'ev kadar çalışıyorum, buna şükürler olsun." dedi.
Mesleğe ilk başlarda eşine yardım etmek için başladığını söyleyen Ebru Yavşan, "Depremde evimiz ve işyerimiz yıkıldığı için burada yaşıyoruz. Konteyner kentte kira derdimiz yok işlerimizde çok şükür iyi çalışıyoruz. Bu işe eşime yardım amaçlı başladım, zaman geçtikte işi eşimin elinden aldım. Eşim artık benim çırağım oldu o paket servisine gidiyor ben tezgahın başında duruyorum." dedi.
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