Osmaniye\'de Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dr. İhsan Göknal Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan kağıt fabrikasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçeler ile organize sanayi bölgesinden itfaiye ekipleri ve orman işletmeye ait arozözler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
