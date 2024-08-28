Osmaniye'de Kamyonetin İçinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Kamyonetin İçinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Osmaniye\'de Kamyonetin İçinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Osmaniye'de yapılan operasyonda, kamyonetin içinde saman çuvallarının arasına gizlenmiş 57 kilo 850 gram uyuşturucu madde 'skunk' ve 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

28.08.2024 11:02
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OSMANİYE'de kamyondaki saman çuvallarında 57 kilo 850 gram uyuşturucu madde 'skunk' 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir kamyonu ve ona öncülük eden otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Otoparka çekilerek, narkotik köpeği 'Jardi' ile yapılan detaylı aramada, kamyon dorsesinde saman çuvalları arasına gizlenmiş 57 kilo 850 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan araçlardaki Azad A., Cihan A., Hasan S. ve Sedat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Kamyonetin İçinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Kamyonetin İçinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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