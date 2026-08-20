Osmaniye\'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Halil İbrahim Deprem hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası yakınında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 80 FU 099 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişiden Halil İbrahim Deprem'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan Serkan İhsan V. ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Serkan İhsan V.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Deprem'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.