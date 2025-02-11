Osmaniye'de Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kur'an Kursu Açıldı

Osmaniye\'de Kur\'an Kursu Açıldı

Hacı Nuri Çomu Vakfı, 4-6 yaş Kur'an kursunda 75 öğrenciye eğitim veriyor.

11.02.2025 12:47
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Osmaniye'de Hacı Nuri Çomu Vakfı ve hayırseverler tarafından yapılan 4-6 yaş Kur'an kursunda 75 öğrenci eğitim alıyor.

Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, bir geleneği sürdürdüklerini, kente istihdam için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Osmaniye'nin her zaman ayrı bir yeri olduğunu anlatan Çomu, "Babam Hacı Nuri Çomu, 'Bu topraklar bize kazandırdı, biz de bu toprakların insanıyla paylaşacağız' derdi. O, bu dünyadan ebedi aleme irtihal ettikten sonra da Osmaniye'ye hayır hizmetlerinin sürmesini diliyordu. O yüzden sağlığında vakfımızın kurulmasına önderlik etti." ifadelerini kullandı.

Vakıf Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Hatice Nur Çomu Alimoğlu da çocukların Kur'an ahlakına göre hayata başlamayı öğreneceği bir kurs açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda 75 öğrenci eğitim alıyor.

Kaynak: AA

osmaniye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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