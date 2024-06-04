Osmaniye'de Lastikleri Kapanla Patlatılan Otomobilde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Lastikleri Kapanla Patlatılan Otomobilde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye\'de Lastikleri Kapanla Patlatılan Otomobilde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de yapılan bir uygulama sırasında lastikleri kapanla patlatılan bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü tutuklandı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

04.06.2024 10:47
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Osmaniye'de, lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu A.E. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis, yola kapan serdi. Otomobil, yola serilen kapanla lastikleri patlatılarak durduruldu.

Araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan araç sürücüsü, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Göçmen, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Lastikleri Kapanla Patlatılan Otomobilde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Lastikleri Kapanla Patlatılan Otomobilde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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