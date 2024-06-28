Osmaniye'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kadirli'de M.A. idaresindeki 80 ACV 694 plakalı otomobil ile Sumbas ilçesinde M.A.K'ın kullandığı 31 PU 541 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İki kazada yaralanan araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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