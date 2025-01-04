Osmaniye\'de Nesiller Buluştu: \'Torunum Olur musun?\' Etkinliği Yapıldı

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OSMANİYE'de, 'Torunum Olur musun?' projesi kapsamında, huzur evinden hizmet alan yaşlar ile çocuk evlerinden hizmet alan koruma altındaki gençler ve çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte, yaşlılar ile çocuklar birlikte vakit geçirerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?' projesi çerçevesinde, Osmaniye'de etkinlik düzenlendi. Özden Huzurevinde kalan yaşlılar ile çocuk evlerinden hizmet alan gençler, kentteki bir at çiftliğinde bir araya getirildi. Çocuklar, büyüklerine sarılarak sevgilerini ifade ettiler. Daha sonra ise atlara bindirilip, birlikte küçük gezintiler yaptılar. Çocuklar, atların yetiştirildiği ve bakımların yapıldığı yerlere girerek, elleriyle yem verip beslediler. Bazı çocuklar ise fırçalar ile atları tımar edip, severek farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "Bakanlığımız tarafından yürütülen Torunum olur musun? projemiz kapsamında bugün huzurevinden hizmet alan yaş almış büyüklerimiz ve çocuk evlerinde koruma altındaki çocuklarımızla beraber at çiftliğine geldik. Bugün burada çocuklarımız at binmenin keyfini yaşadılar. Yaş almış büyüklerimizle bir arada kaliteli güzel bir vakit geçirdiler. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu faaliyetlerimizi daha da geliştirip renklendireceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,