Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, özel ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 11.35 sıralarında ilçeye bağlı Gökmustafalı köyü yakınlarında orman kenarında bulunan özel ağaçlandırma sahasında çıktı. İlk belirlemelere göre örtü temizliği sırasında çıktığı değerlendirilen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Bahçe Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 hizmet vasıtası, 1 yangın söndürme helikopteri, 2 itfaiye aracı, 25 orman personeli, 20 jandarma personeli ve 8 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.