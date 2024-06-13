Osmaniye'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Osmaniye Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran-31 Ekim'de yasaklandığını duyurdu. Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan bu önlemle birlikte, orman girişleri belirtilen sahalar dışında 31 Ekim'e kadar yasaklanmıştır. Ormanlık alanlarda piknik yapmak, mola vermek ve yanıcı malzemeler bırakmak da yasaklanmıştır. Kritik hava durumlarında ek yasaklamaların getirilebileceği belirtilirken, girişlerin serbest olduğu alanlar da açıklanmıştır.

13.06.2024 10:31
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Osmaniye Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran-31 Ekim'de yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, orman girişlerinin belirtilen sahalar dışında 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Ormanlık alanların çevresinde, çevresinden ya da içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzeme bırakılması yasaktır. Orman içi ile bitişiği, ormanla ilişiği olmayan köy-mahalle de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik, tarla temizliğinden meydana gelen dalların her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Kara yolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması yasaklanmıştır."

Kritik hava hallerinde gerekirse ek yasaklama getirilebileceği ifade edilen açıklamada, girişlerin serbest olduğu alanlar şöyle sıralandı:

"Seyir Tepesi, Olukbaşı A tipi mesire yeri, Ergenekon Meydanı, Çiftmazı Tabiat Parkı, Karanlıkdere, Zorkun Şenlik Tepesi, Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Sumbas-Döğenli C tipi mesire yeri, Savrun-Kokar C tipi mesire yeri, Kadirli Taputepesi B tipi mesire yeri."

Kaynak: AA

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