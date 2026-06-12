Osmaniye'de Otobüs Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Otobüs Kazası Davası Devam Ediyor

12.06.2026 15:33
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Osmaniye'deki kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, tutuklu sanıkların yargılanması sürüyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar otobüs şoförü A.A. (43) ile tır sürücüsü H.K. (53) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Aralık 2025'te A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, H.K. idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler tutuklanmıştı. Savcılıkça sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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