Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye\'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybedenlerden biri olay yerinde, diğeri ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

26.05.2024 12:49
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye-Kadirli kara yolunun Vayvaylı köyü yakınında, Furkan G. idaresindeki 80 ADR 134 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 4183 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 31 U 4183 plakalı otomobildeki Mehmet Işıklar olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Serkan Kaya ile diğer aracın sürücüsü Furkan G. ve eşi Kevser G. yaralandı.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serkan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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