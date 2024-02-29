Osmaniye'de çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye\'de çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları satmak ve aracı parçalamak istedikleri tespit edildi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

29.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:53
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Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracı çalan 2 şüphelinin önce Dumlupınar Mahallesi'nde, ardından merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 2 evden de hırsızlık yaptığını belirledi.

Polis, zanlıların çaldıkları çeşitli ev eşyalarını satmak ve aracı parçalarına ayırmak istediklerini tespit etti.

Sanayiye gidecekleri belirlenen şüpheliler, burada polis ekiplerince çaldıkları araç ve içindeki ev eşyalarıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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