Osmaniye\'de Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelilerinden Birisi Tutuklandı

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Osmaniye'de otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, aracın çekiciye yüklenerek götürüldüğü Gaziantep'teki bir depoya saklandığını, olaya karışan şüphelilerin Osmaniye'ye dönerken de motosiklet çaldığını belirledi.

Kimliği tespit edilen zanlılar Hasan T. ve Muhammed K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan T. tutuklandı, Muhammed K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.