Osmaniye'de Otomobil Yangını

OSMANİYE'de yayla yolunda ormana yakın noktada seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı. Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşam saatlerinde merkeze bağlı Kırıklı köyü yakınlarında, Fenk Yaylası yolundaki Deprem Evleri mevkisinde seyir halindeki otomobil, ormana yakın noktada alev alıp, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını ormana sıçramadan söndürdü. Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,
