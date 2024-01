Osmaniye\'de Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi

OSMANİYE'de durdurulan otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundaki dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuğunun altına konulmuş poşet içerisinde 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan Servet C. ve Onur C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Servet C. tutuklandı, Onur C. serbest bırakıldı.