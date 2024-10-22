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Osmaniye'de rezerv alan çalışmaları hızlandı

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Osmaniye'de rezerv alan çalışmaları hızlandı Deprem bölgesi Osmaniye'de, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Esenevler Mahallesi'nde de 45 kalıcı konut ve 83 iş yerinin yapımına başlandı.

22.10.2024 08:28  Güncelleme: 08:33
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Osmaniye'de rezerv alan çalışmaları hızlandı

OSMANİYE - Deprem bölgesi Osmaniye'de, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Esenevler Mahallesi'nde de 45 kalıcı konut ve 83 iş yerinin yapımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut GYO tarafından rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi'nde 45 kalıcı konut ve 83 iş yeri yapımı için çalışmalar başladı.

"Bu konutları en kısa sürede bitirip hemşehrilerimize teslim etmek en büyük mutluluğumuz olacak" diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Esenevler Mahallemizde yaklaşık 17 bin metrekare bu alanda, Salı Pazarı yolu hemen belediyemizin yanındaki bu yerde, 6 Şubat depreminden etkilenen Osmaniye'mizde yapılan çalışmaların önemli aşamalarından birisi de burası teşkil ediyor. Burada 83 dükkan ve 45 konut yapılacak, 6 kattan fazla olmayacak, yatay mimari uygulanacak. Osmaniye'mizin mimarisinden de yararlanılarak yapılacak bu çalışma, Osmaniye'mizin görüntüsüne, şehirciliğine çok önemli katkı sağlayacak bir proje. Bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Emlak Konut vasıtasıyla yapacak ve bugün itibarıyla yoğun bir şekilde çalışma başlıyor, 1 yıl içinde tamamlayarak Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine sunacak. Böyle güzel bir projenin kazandırılması, böyle bir projenin uygulanması Osmaniye'miz adına gerçekten çok kıymetli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza bu anlamda minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Osmaniye'mize bu tür projeleri kazandırmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde en güzel hizmetleri şehitler diyarı yiğit Osmaniye'mize kazandırmak en büyük mutluluğumuz, en büyük sevincimiz olacaktır. Bu dükkan ve konutların bir an evvel bitip hemşehrilerimizin hizmetine sunulması da en büyük arzumuz. Osmaniye'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de rezerv alan çalışmaları hızlandı - Son Dakika

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