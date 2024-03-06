Osmaniye\'de sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.
Öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı.
Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik.
İzmir'in Konak ilçesinde, Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, ehliyeti olmadığı tespit edilerek adliyeye sevk edildi. Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri Balıkesir'in 4 ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda, 120 gram kubar esrar, 17 gram bonzai, bir hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirildi.
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