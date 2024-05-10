Osmaniye'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü yapıldı

Osmaniye\'de \'Sağlık İçin Hareket Et Günü\' yürüyüşü yapıldı

Osmaniye'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşüne öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Katılımcılar, parkta yapılan etkinlikte sağlıklı yaşamı destekleyen döviz ve pankartlar taşıyarak bir süre yürüyüş yaptı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ersin Peker, etkinliğin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını ve hareket etmenin sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

10.05.2024 17:15
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Osmaniye'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkez ilçesindeki Doğa Park'ta düzenlenen etkinliğe, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Sağlıklı yaşama ilişkin çeşitli ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, parkta bir süre yürüyüş yaptı.

Programda konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ersin Peker, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, hareket etmenin sağlık açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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