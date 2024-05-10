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Osmaniye'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkez ilçesindeki Doğa Park'ta düzenlenen etkinliğe, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Sağlıklı yaşama ilişkin çeşitli ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, parkta bir süre yürüyüş yaptı.

Programda konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ersin Peker, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, hareket etmenin sağlık açısından önemli olduğunu ifade etti.