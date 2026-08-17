Osmaniye'de Tanker Yangını
Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABF 362 plakalı yakıt yağı yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Düziçi ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tankerde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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