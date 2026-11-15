Osmaniye\'de TIR ile 3 otomobil peş peşe çarpıştı, 7 kişi yaralandı

OSMANİYE'de TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Düziçi ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Adana yönünde seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen TIR ile 3 otomobil, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.