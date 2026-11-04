Osmaniye\'de TIR şoförü Canip Özkan, önündeki TIR\'a çarptığı kazada hayatını kaybetti

OSMANİYE'de otoyolda önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Canip Özkan (59) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde meydana geldi. Canip Özkan'ın kullandığı TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Canip Özkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.