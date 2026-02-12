Osmaniye'de Toprak Kayması: 8 Ev Tahliye Edildi

Osmaniye'nin Düziçi ve Bahçe ilçelerinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 8 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Düziçi ve Bahçe ilçelerinde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 3, Bahçe ilçesi Aşağıarıcaklı Mahallesi'nde de 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ekiplerin bölgelerdeki incelemeleri sürüyor.
