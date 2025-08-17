Osmaniye\'de Traktör Devrildi: 5 Yaralı

OSMANİYE'de römorkuyla birlikte yamaca devrilen traktördeki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali K.'nin kontrolünü yitirdiği 80 AGT 735 plakalı traktör, römorkuyla birlikte yamaca devrildi. Kazada, traktördeki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.