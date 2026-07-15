Osmaniye\'de Traktör Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Merdan K. idaresindeki traktör, Alibeyli köyü yakınlarında devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Merdan K, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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