 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de tünel içindeki araç yangınında 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de tünel içindeki araç yangınında 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye\'de tünel içindeki araç yangınında 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de tünel içinde yanan bir aracın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.02.2024 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSMANİYE'de tünel içinde yanan aracın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi ölü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki 62 AF 666 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen 33 DIN 90 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kontrolden çıkan TIR da önündeki 06 ZDU 218 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gaziantep, Tarsus, Kurtarma, Ölüm, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de tünel içindeki araç yangınında 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 00:58:58. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de tünel içindeki araç yangınında 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement