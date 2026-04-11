Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

11.04.2026 14:31
OSMANİYE'de polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 9 Nisan günü il genelinde 10 farklı adrese Özel Harekat polislerinin de katılımlarıyla, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın anları dron kameralarıyla havadan görüntülendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında Hassas burunlu Narkotik köpeklerle birlikte yapılan detaylı aramalarda 144 adet sentetik ecza ile 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin. Ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
