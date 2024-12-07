Osmaniye'de Uyuşturucu Tırı Tutuklandı

Osmaniye'de dorsesinde 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları tırı, kontrol noktasında durdurdu.
Araçta narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, tırın dorsesindeki bavulda 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Bedevi D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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