 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme Çalışması

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda ve kış şartlarının ağır geçtiği zirvelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Sisli, çamurlu, buzlu ve karlı yollar, arazi araçlarıyla aşılarak, kışın beslenmekte zorluk çeken hayvanların besin ihtiyacına yem ve kuru mama desteği sağlandı.

15.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 11:32
Abone Ol

OSMANİYE'de, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda ve kış şartlarının ağır geçtiği zirvelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Sisli, çamurlu, buzlu ve karlı yollar, arazi araçlarıyla aşılarak, kışın beslenmekte zorluk çeken hayvanların besin ihtiyacına yem ve kuru mama desteği sağlandı.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ve İlaçlama Amirliği ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı zirvelerde yaşayan yaban hayvanları ile yaylalarda yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için harekete geçti. 15 kişilik ekip, arazi araçlarına yükledikleri 5 balya saman, 400 kilo pazar atığı, 500 kilo bakliyat, 250 kilo kuru mama ile yemek atığı ve bayat ekmekten oluşan beslenme malzemeleriyle Amanos Dağları'na ulaştı. Ekipler, zirve noktalara yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Ardından Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı, Zorkun, Mitisin ve Fenk yaylalarında sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Farklı noktalara bırakılan yem ve kuru mamalarla, kış şartlarında yiyecek bulmkata zorlanan sokak canlarının beslenmesi sağlandı. Besleme çalışmasına katılan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak canlarının sağlık taramasını da gözden geçirdi. Bu tür besleme çalışmalarının kış boyunca belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi. (DHA)

Osmaniye\'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme Çalışması
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osmaniye Belediyesi, Amanos Dağları, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme Çalışması - Son Dakika


11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:11:50. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement