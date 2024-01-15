Osmaniye\'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme Çalışması

OSMANİYE'de, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda ve kış şartlarının ağır geçtiği zirvelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Sisli, çamurlu, buzlu ve karlı yollar, arazi araçlarıyla aşılarak, kışın beslenmekte zorluk çeken hayvanların besin ihtiyacına yem ve kuru mama desteği sağlandı.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ve İlaçlama Amirliği ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı zirvelerde yaşayan yaban hayvanları ile yaylalarda yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için harekete geçti. 15 kişilik ekip, arazi araçlarına yükledikleri 5 balya saman, 400 kilo pazar atığı, 500 kilo bakliyat, 250 kilo kuru mama ile yemek atığı ve bayat ekmekten oluşan beslenme malzemeleriyle Amanos Dağları'na ulaştı. Ekipler, zirve noktalara yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Ardından Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı, Zorkun, Mitisin ve Fenk yaylalarında sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Farklı noktalara bırakılan yem ve kuru mamalarla, kış şartlarında yiyecek bulmkata zorlanan sokak canlarının beslenmesi sağlandı. Besleme çalışmasına katılan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak canlarının sağlık taramasını da gözden geçirdi. Bu tür besleme çalışmalarının kış boyunca belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi. (DHA)