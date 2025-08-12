Osmaniye'de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINDA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 16.00 sıralarında anızdan çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.