Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Osmaniye'de yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısı tespit edilen 18 şüphelinin şirket, araç ve taşınmazlarına el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 18 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait 6 şirket, 30 araç ve 12 taşınmaza el konuldu.
