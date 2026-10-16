Osmaniye\'de Yaşar Kemal Günleri kortej yürüyüşü belediye bandosu eşliğinde yapıldı

Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yürüdü.

Bulvar üzerinden devam eden yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona erdi.

"Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.