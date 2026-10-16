Osmaniye\'de Yaşar Kemal Günleri kortej yürüyüşü belediye bandosu eşliğinde yapıldı

Osmaniye'de Yaşar Kemal Günleri kortej yürüyüşü belediye bandosu eşliğinde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar süren yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşlik etti, etkinlikler 18 Ekim'e kadar devam edecek.
Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yürüdü.
Bulvar üzerinden devam eden yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona erdi.
"Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.
Kaynak: AA
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