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Osmaniye'de Yola Dökülen Vidalar Onlarca Aracın Lastiğini Patlattı - Son Dakika
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Osmaniye'de Yola Dökülen Vidalar Onlarca Aracın Lastiğini Patlattı

Osmaniye'de yola dökülen vidalar nedeniyle birçok aracın lastiği zarar gördü. Oto lastik tamircileri gece boyu mesai yaparken, belediye ekipleri yolu temizledi. Sürücülerin şikayeti üzerine yapılan incelemede, vidaların bilinçli olarak atıldığı belirlendi. Lastikçiler, lastiklerine vida batan sürücülerin sayısının oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Osmaniye\'de Yola Dökülen Vidalar Onlarca Aracın Lastiğini Patlattı
12.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:12
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OSMANİYE'de yola dökülen vidalar onlarca aracın lastiğini patlattı. Zor anlar yaşayan sürücüler nedeniyle oto lastik tamircileri, gece boyu mesai yaptı. Bölgeye gelen belediye ekipleri yolu temizledi.

Olay, önceki akşam, Toprakkale Yolu Sebze Hali civarında meydana geldi. Yola aralıklarla dökülen vidaların üzerinden geçen sürücülerin araçlarının lastikleri zarar gördü. Bazı araçların tek lastiğine saplanan vidalar, bazılarının ise 4 lastiğini de patlattı. Sürücüler, araçlarının lastiklerini değiştirmek ve onarmak için lastikçilere gitti. Şikayet üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi ekipleri yolu temizledi.

TOKİ yemekhanesinde çalışan Beytullah Keleş, aracının lastiğine vida saplanmasından dolayı haftada 2-3 defa lastikçiye gittiğini söyledi. Yollara sürekli vida atıldığını belirten Keleş, konuyla ilgili yetkili birimlere haber verdiğini, vidaların hepsinin yeni olduğunu belirterek, "Bilinçli yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Zararımızı kim karşılayacak?" dedi.

'CAM PARÇALARI ZANNETTİM'

Sürücülerden Aykut Daban, vidaların belirli yerlere aralıklarla döküldüğünü belirterek, "Yoldan giderken vida olduğunu anlamadım, parladığı için cam parçaları zannettim. Aracımın lastiğime iki tane batmış. Hemen lastikçiye giderek tamir ettirdim. Konuyla ilgili emniyeti de bilgilendirdim. O bölgeden akşam saatlerinde geçenler, arabalarının lastiklerini kontrol etsinler. Lastiklerine vida batmış olabilir" ifadelerini kullandı.

'VİDA ŞİKAYETİYLE GELEN ÇOK'

Kentte 24 saat açık olan lastikçi Berat Karaman, "Sanırım birileri yola vida atmış. Lastiklerden çok sayıda vida çıkardık. Çoğu kişinin battığından haberi yoktur. Muhtemelen birkaç gün sonra lastiğini havası indiğinde anlayacaklardır. Lastiği yarılanlar, yabancı cisim girenler, son olarak da vida şikayetiyle gelenler çok" diye konuştu.

Yapılan şikayetler sonrası belediye itfaiye ekiplerinin yoldaki vidaları temizlediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de Yola Dökülen Vidalar Onlarca Aracın Lastiğini Patlattı - Son Dakika
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