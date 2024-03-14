Osmaniye\'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Plakası belirlenen yolcu otobüsü, Osmaniye Otobüs Terminali çıkışında durduruldu.
Ekipler, narkotik detektör köpeğiyle aradıkları otobüsün bagajındaki bir bavulda, 11 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bavulun sahibi Muhammed Ali E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????
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Kırıkkale'de, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada 113 kullanıcıyı tespit ederek, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme ve banka/kredi kartı kötüye kullanma gibi suçlarla ilgili işlem başlattı. 3 zanlı gözaltına alındı ve 70 vatandaş SİBERAY Projesi kapsamında bilgilendirildi.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ta muhtemel kara saldırıları öncesinde bölgede mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmını 'bölgenin merkezindeki insani adalara' yönlendirmeyi planladığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah'taki sivillerin uluslararası aktörlerle koordineli biçimde belirlenmiş bölgelere taşınmasının, ordunun, öngörülen 'kara operasyonuna' yönelik hazırlıklarının önemli parçası olduğunu savundu.
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, ekmek ve simit fiyatlarının tespitinde yeni dönemde tüketici örgütlerinin temsilcisini talep etti. Bakal, yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle tüketici örgütü temsilcisinin bulunmasının daha sağlıklı karar alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı. Zanlı polis tarafından yakalandı ve sorgusu devam ediyor.
Trakya Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Programda, İstiklal Marşı'nın okunması ve mini bir konser yer aldı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin mutabakat metni olduğunu vurgulayarak, bu metinde büyük bir milletin varlığının açıkça görüldüğünü belirtti. Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ise İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu yansıttığını ifade etti. Programın ardından Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayaller Gerçek Olsa Trakya Öğrenci Topluluğu üyelerini kabul etti ve topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 'Roman Kültür Evi' projesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Proje, Roman vatandaşların sosyalleşebileceği, kafe, kütüphane ve etkinlik alanlarına sahip bir merkez olacak.
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bir inşaat alanında çalışan işçi, üzerine düşen beton blok sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde 'Ülkemizin Yönetim Birimleri' konusunu işleyen öğretmenleri Serpil Işıldak ile birlikte Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, öğrencilere devlet yönetimi ve devlet teşkilatlanması hakkında tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Soytürk, onlara ülkelerinin geleceği olduklarını ve derslerine iyi çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, topluluk koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları, danışmanlık faaliyetleri, etkinlik planlaması ve problemlerin çözüm süreci gibi konular ele alındı.
Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı otomobil ve araç motorları ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te tarlada çalışan tarım işçileri, ramazanda da taze sarımsak ve soğan hasadı yaparak üretime devam ediyor. Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, ürünleri temizleyip hazır hale getirerek sebze haline gönderdiklerini ve halka ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Canarslan, ramazanda zor olsa da dini vecibelerinden vazgeçmediklerini ve yoğun çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.
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