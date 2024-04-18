Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleştirildi

Osmaniye Devlet Hastanesi\'nde Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleştirildi

Osmaniye Devlet Hastanesi, Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğiyle hastane personeli ve vatandaşlardan kan bağışı topladı. Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını belirtirken, Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.

18.04.2024 17:49
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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında poliklinik girişine kurulan standa gelen hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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