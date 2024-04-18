Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında poliklinik girişine kurulan standa gelen hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi.
Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, İstasyon Caddesi'nde araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada M.Ç. bıçakla yaralandı, K.P. ise darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2021'de hayatını kaybeden seramik sanatçısı Melike Abasıyanık Kurtiç'in 'Bir Denizkestanesinin Anıları' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, Abasıyanık'ın seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğrafları yer alıyor. Sergi, 19 Nisan-1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?