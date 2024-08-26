Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat polisleri Suriye\'ye uğurlandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri, düzenlenen törenle Suriye'ye görev yerlerine uğurlandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, polislerin aileleriyle birlikte törene katıldı ve dualar okundu. Sarıbuva, polislerin terörle mücadelede kahramanca görev yaptığını belirterek, sağ salim dönüşlerini diledi.

26.08.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SURİYE'de gidecek olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, şube müdür ve amirleri ile polislerin aileleri katıldı. Törende dualar okunurken, personel ile tek tek tokalaşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Terörü kaynağında bitirmek için kahraman Özel Harekat polislerimizi dualarla uğurladık. Vatanımızın güvenliği için görev başında olan tüm yiğitlerimize Allah güç, kuvvet versin. Sağ salim dönün" diye konuştu. Konuşmanın ve duaların ardından Özel Harekat polisleri, Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Suriye, Suriye, Tören, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:11:57. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement