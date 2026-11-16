Osmaniye Kadirli'de yem fabrikasında makineye düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye Kadirli'de yem fabrikasında makineye düşen işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yukarıbozkuyu köyündeki yem fabrikasında işçi, dengesini kaybederek makineye düştü. Ağır yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince makineden çıkarılıp kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı fabrikadaki yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Yukarıbozkuyu köyündeki yem fabrikasında işçi İbrahim Arıcı (28), dengesini kaybetmesi sonucu makineye düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Arıcı, ekipler tarafından makineden çıkarılıp Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Arıcı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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