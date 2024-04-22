Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediyenin 38 milyon lira borcu ortaya çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediyenin 38 milyon lira borcu ortaya çıktı

Osmaniye\'nin Düziçi ilçesinde belediyenin 38 milyon lira borcu ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçen Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Belde Belediyesi'nin önceki dönem borç tablosu belediye binasına asıldı. Belediyenin toplam borcu 38 milyon 499 bin 541 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

22.04.2024 18:21  Güncelleme: 18:24
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(OSMANİYE) -31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçen Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Belde Belediyesi'nin önceki dönem borç tablosunun yer aldığı dev afiş, belediye binasına asıldı. Asılan listeye göre, bin 841 seçmeni olan belediyenin 38 milyon lira borcu bulunuyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Belde Belediyesi AKP'den MHP'ye geçti. Seçimi kazanan MHP'li İbrahim Çerçi, belediyenin önceki dönemden kalan borcunu belediye binasına astı.

Belediyenin mali tablosunun yer aldığı listeye göre, banka kredileri, vergi borçları, piyasaya olan borçlar ve SGK borcu olmak üzere Böcekli Belediyesi'nin toplam 38 milyon 499 bin 541 lira 74 kuruş borcu bulunuyor. Beldenin seçmen sayısının ise bin 841 olduğuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Böcekli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediyenin 38 milyon lira borcu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediyenin 38 milyon lira borcu ortaya çıktı - Son Dakika
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