Osmaniye\'nin Düziçi ilçesinde belediyenin 38 milyon lira borcu ortaya çıktı

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(OSMANİYE) -31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçen Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Belde Belediyesi'nin önceki dönem borç tablosunun yer aldığı dev afiş, belediye binasına asıldı. Asılan listeye göre, bin 841 seçmeni olan belediyenin 38 milyon lira borcu bulunuyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Belde Belediyesi AKP'den MHP'ye geçti. Seçimi kazanan MHP'li İbrahim Çerçi, belediyenin önceki dönemden kalan borcunu belediye binasına astı.

Belediyenin mali tablosunun yer aldığı listeye göre, banka kredileri, vergi borçları, piyasaya olan borçlar ve SGK borcu olmak üzere Böcekli Belediyesi'nin toplam 38 milyon 499 bin 541 lira 74 kuruş borcu bulunuyor. Beldenin seçmen sayısının ise bin 841 olduğuna dikkat çekiliyor.