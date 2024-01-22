Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Toprakkale ilçesindeki fabrikanın makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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