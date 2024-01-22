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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı

Toprakkale ilçesindeki tekstil fabrikasının makine bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı ve fabrikada hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı
22.01.2024 - 13:03,
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Toprakkale ilçesindeki fabrikanın makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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