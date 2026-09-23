Osmaniye Sumbas'ta kayalıkta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Osmaniye Sumbas'ta kayalıkta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde sahibinin otlattığı keçi, tırmandığı sarp kayalıkta mahsur kaldı. Sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri keçiyi güvenli şekilde kurtararak sahibine teslim etti.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçedeki Yeşilyayla köyünde sahibinin otlattığı keçi, tırmandığı sarp kayalıkta mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçiyi kayalıklardan güvenli bir şekilde kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: DHA
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