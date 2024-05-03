Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sağanak nedeniyle zarar gören mahalle ve köylerde incelemede bulundu

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, gece yaşanan sağanak nedeniyle zarar gören mahalle ve köylerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yılmaz'ın sağanak nedeniyle zarar gören Ahmet Yesevi Mahallesi ile merkeze bağlı Çardak ve Dereli köylerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iş yerleri ve evleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Vali Yılmaz'ın talepleri dinleyerek ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdiği kaydedildi.